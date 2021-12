ROMA - Nelle ultime 24 ore sono 30.798 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Italia, con 153 morti. A fronte di 851.865 tamponi il tasso di positività si attesta al 3,6%, -1,2% rispetto a ieri.In aumento ancora i ricoveri: sono 25 in più le terapie intensive occupate e 280 in più i posti in area medica di pazienti Covid.Dal bollettino del ministero della Salute si ricava anche il dato di 106.307.025 dosi di vaccino somministrate in totale.