Covid, Fontana: "Dal 3 gennaio Lombardia torna in zona gialla"

MILANO - Da lunedì la Lombardia sarà in zona gialla. Lo comunica il presidente della Regione Attilio Fontana. ''Non ci sono variazioni sulle misure da rispettare da parte dei cittadini, perché l'utilizzo della mascherina all'aperto è già previsto per tutte le fasce, compresa quella bianca".