A chi tra il personale scolastico saranno fornite le mascherine Ffp2

ROMA - Nell'ultimo decreto del governo è prevista una stretta sull'uso dei dispositivi di protezione al chiuso. All'interno degli ambienti scolastici il personale in servizio dovrà indossare le mascherine Ffp2 o Ffp3. Per alcune categorie la fornitura sarà statale.Il nuovo decreto Covid pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede infatti che la struttura commissariale fornisca mascherine di tipo Ffp2 e Ffp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione.L’articolo 16 stabilisce che il commissario provveda alla fornitura dei dispositivi al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.Ma ci sono ulteriori novità messe sul tavolo dal Governo. L’articolo 13 infatti decide che i militari andranno a sviluppare un superscreening delle scuole: «Il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale». Per la nuova attività sono stati stanziati nove milioni di euro.