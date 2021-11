Rossana Rodà impegnata nel Workshop Women Leadership

IL CAIRO - Si è concluso il Workshop Women Leadership al Cairo promosso dall'agenzia delle Città Unite per la Cooperazione Nord-Sud degli Stati, “United Towns Agency (UTA)”, presieduta dal Presidente Ghazi Matta, dalla Segretaria Generale Eya Essif, e dal Presidente del “Comitato per lo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale degli Stati Nord-Sud” Rossana Rodà. Rossana Rodà è anche presidente dell’organizzazione denominata ASIGITALIA e del “Centro di Formazione Professionale Italiano a Tunisi” CIFOP.Il dott. Moataz Salah El-Din, presidente dell’Arab Women’s Media Network ha organizzato all’Hotel Hilton Ramses nella capitale Il Cairo, il 19 novembre, in cooperazione con il CIFOP Centro di Formazione Professionale Italiano a Tunisi, la cerimonia di consegna degli attestati di formazione professionale in vari settori di specializzazione.Il CIFOP fa capo all’organizzazione denominata ASIGITALIA, la cui Presidente si è personalmente recata al Cairo per la consegna dei suddetti attestati, per condividere la soddisfazione con le partecipanti ai corsi di formazione.Erano presenti alla manifestazione le seguenti delegazioni arabe: la delegazione della Repubblica dello Yemen, della Repubblica Araba d’Egitto, dello Stato della Libia, della Repubblica di Siria, del Sudan, del Regno di Arabia Saudita e del Regno Ascemita di Giordania. Presenti tutti gli stakeholders locali ed internazionali.È terminato il percorso di formazione specialistico in diversi settori: design, biologia, arte, turismo.... La formazione professionale è stata condotta dal CIFOP -centro di formazione professionale italiano - accreditato al Ministero della formazione di Tunisi.Il Centro Professionale forma seguendo il metodo europeo con formatori europei dando il doppio attestato che permette ai partecipanti di svolgere la propria professione sia nel proprio Paese che in un Paese Europeo.L 'Agenzia UTA con il suo Presidente Matta e la segretaria generale Eya Essif hanno sostenuto l' attività svolta garantendo una cooperazione con gli Stati Nord-Sud.Importante è stato l’intervento del Dr. Hala Sukkar, un esperto di sviluppo scienze umane, il quale ha parlato della correlazione tra sviluppo umano e risorse umane e del concetto di sviluppo umano. L’esperto ha sottolineato come lo sviluppo delle capacità mentali attraverso la formazione porti al raggiungimento dei propri obiettivi di vita.Rossana Rodà Presidente del Comitato Tecnico per lo Sviluppo e la Cooperazione nella stessa Agenzia UTA attraverso il Centro di formazione di cui è Presidente ha dichiarato durante la conferenza: “Questo è stato un progetto pilota ovvero abbiamo formato diverse categorie, diverse figure specialistiche basandoci su richieste professionali concrete nei vari territori con il supporto costante del Presidente Motaz Salah El Din Mohamed Othman, sono fondamentali i partner locali per poter raggiungere obiettivi concreti e soddisfacenti”. “Io come presidente del Comitato per lo sviluppo economico presso l'agenzia UTA insieme alla segretaria generale Eya Essif e a tutto il nostro comitato tecnico promuovo la formazione attraverso progetti che vengono finanziati da altre Commissioni, da fondazioni, da Governi o dalla nostra Commissione direttamente”.“È importante la formazione perché unico strumento di Libertà solo attraverso la conoscenza si dà un'opportunità a tutti di avere una propria dignità attraverso il lavoro. Spesso continuiamo a dire formiamo gli stranieri nei loro Paesi, noi lo facciamo questo è il risultato di un lungo lavoro, non è facile formare più persone in diversi Stati in discipline differenti eppure noi siamo riusciti”.“Governi, Commissioni etc., tutti erogano soldi per la Formazione ma ancora oggi ci sono problemi irrisolti riguardo l’immigrazione irregolare. Questa realtà oggettiva ci porta a comprendere che molte cose non funzionano e non sono di certo le risorse economiche viste le somme che vengono erogate per la Formazione, il problema è come vengono utilizzate. Noi con poche risorse abbiamo dato l'opportunità a centinaia di persone questo ci deve portare ad una riflessione”.Durante la consegna dei diplomi, delle specializzazioni la Presidente ha ricevuto un premio di ringraziamento dalla delegazione araba per la sua continua attività nei vari Stati. Il premio dato alla Presidente Rodà è la testimonianza del riconoscimento della comunità araba dell’impegno sempre avuto verso i valori della cooperazione allo sviluppo. Il medesimo impegno non è sempre stato valorizzato a sufficienza a livello europeo. La segretaria Eya Essif e il Presidente Matta in missione in un altro Paese hanno salutato con un video messaggio mettendo in evidenza l 'importanza della formazione come strumento per creare nuove opportunità.