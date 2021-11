Mafia: arresti della Dia nel Foggiano e nelle Marche

BARI - E’ in corso, nelle province di Foggia e Pesaro Urbino, un’operazione della DIA culminata con l’esecuzione di due provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti di nazionalità italiana, indagati per usura ed estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, durate oltre un anno, hanno permesso agli investigatori della DIA di ricostruire prestiti operati con tasso usurario superiore al 300%.Oltre 40 uomini della DIA, con il supporto dei Reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, stanno svolgendo perquisizioni e sequestri nei confronti anche di altri soggetti indagati.