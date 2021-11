Covid, il Governo Draghi non vuole correre altri rischi

- "Non vogliamo rischi per il ritorno alla normalità. E' con questo spirito che abbiamo preso questi provvedimenti a favore della stessa". E' racchiuso in questo passaggio di Mario Draghi la motivazione dell'incontro della cabina di regia, composta da Governo e Regioni, preposta a decidere sulle misure da intraprendere per scongiurare delle nuove chiusure provocate dal rialzo della curva epidemiologica provocata dalla diffusione del Covid-19. Essa - come ha sottolineato il Capo del Governo - disegna un quadro in lieve e costante peggioramento relativo alla diffusione dello stesso virus in Italia.