Cdm: via libera al Super green pass, sarà valido dal 6 dicembre al 15 gennaio

ROMA - Il Cdm ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti Covid con il Super Green pass. Il provvedimento è stato varato all'unanimità.





Il super green pass dovrebbe valere in zona bianca solo per il periodo delle feste natalizie e dunque circa un mese a partire dal 6 dicembre.



Massima prudenza sulle misure per contenere il contagio, massima attenzione all'economia limitando al massimo la chiusura delle attività economiche. Secondo Ansa è la linea emersa dalla cabina di regia del governo presieduta dal premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio, a quanto viene riferito, ha spiegato la ratio dell'introduzione del Super Green pass, con una stretta che va a colpire i non vaccinati. Si è partiti - presenti anche Franco Locatelli del Cts e Silvio Brusaferro dell'Iss - dall'analisi dei dati: in Italia l'andamento della curva non ha ancora raggiunto un livello di allarme, ma non si può trascurare quello che avviene in Paesi vicini come la Germania o l'Austria, in termini di contagi ma anche di crescita delle ospedalizzazioni, soprattutto per i non vaccinati. Non bisogna assecondare - questo il ragionamento che motiva le scelte del governo - l'incremento dei positivi che si registra anche nel nostro Paese e non si può trascurare la probabilità che con un effetto "osmotico" la spinta al contagio arrivi anche dal resto d'Europa: l'Italia in questo momento ha un "vantaggio", una situazione più governabile di altri Paesi, che non può disperdere. Intervenire subito e prepararsi per tempo al Natale ha inoltre l'obiettivo - spiegano ancora dal governo - di consentire alle attività economiche di programmare i prossimi mesi, senza temere interruzioni che avrebbero un impatto economico sulla ripresa: di qui la scelta di eliminare le chiusure anche in zona gialla o arancione e porre limitazioni solo per i non vaccinati.

Sarà valido dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate. E' quanto viene riferito da fonti governative al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto.