Roma, uccide la moglie e si lancia dal terzo piano di casa: morto

ROMA - Dramma alle porte di Roma, dove un uomo è morto dopo essersi lanciato dal terzo piano. In casa i soccorritori hanno trovato la moglie morta con diverse ferite sul corpo. E' accaduto stamattina a Velletri.Ad intervenire sul posto 118 e Cc che indagano sull'accaduto. Si ipotizza un femminicidio seguito dal suicidio dell'uomo.Il dramma si è consumato stamattina intorno alle 10 a Velletri in via Matteotti. Secondo quanto ricostruito, il settantenne si é buttato dalla finestra della sua abitazione al terzo piano.