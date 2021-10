Genova, 'no pass' bloccano la rampa della sopraelevata

GENOVA - Momenti di tensione al porto di Genova, dove un gruppo di No green pass ha bloccato la rampa d'accesso della Sopraelevata, la principale arteria che porta dal ponente cittadino al centro. I manifestanti sono all'incirca cinquemila. Spesso qualcuno intona slogan come "Libertà " oppure "No green pass" o ancora altri contro il Governo Draghi."Il Porto funziona: ovviamente in alcuni passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l'economia di un Paese, dato che danneggiare l'attività del Porto di Trieste significa danneggiare un grande numero di aziende che lavorano nell'indotto". Così il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a SkyTG24.