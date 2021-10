Facebook, Instagram e WhatsApp down in tutto il mondo

ROMA - WhatsApp, Instagram e Facebook down in tutto il mondo. A segnalare i problemi ai social di Mark Zuckerberg gli utenti su Twitter, ma anche il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi dei diversi canali social e chat. Secondo il sito, Whatsapp avrebbe problemi a partire dalle 17:30 circa ora italiana, così come Instagram e Facebook.Non sono ancora chiare le motivazioni, nè l'estensione del disservizio.