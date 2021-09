Vaccino anti Covid, al via la dose aggiuntiva: migliaia i primi 'tri-vaccinati'

ROMA - Sono partite a pieno regime le vaccinazioni in Italia per le terze dosi. In tutto 931mila gli interessati. Ieri, infatti, e' stato il primo giorno per la somministrazione del 'richiamo' alle categorie vulnerabili indicate da una circolare del ministero della Salute: immunocompromessi, trapiantati, malati oncologici con determinate specificità.

"È un passo avanti importante per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole", ha sostenuto il ministro della Salute Roberto Speranza.

"I vaccini - ha evidenziato da parte sua il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo - ci sono, tutti i presidenti di Regione sono pronti anche per partire con la terza dose per i residenti delle Rsa, gli over 80 e per il personale sanitario: questo non appena il Cts ci darà il via libera".

Il bollettino di ieri, intanto, dà conto di 44 vittime ed un tasso di positività che sale a sfiorare il 2% nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto all'1,4% del giorno precedente. E se si registra un calo dei pazienti in terapia intensiva (sono 523, 7 in meno di ieri) sono invece in aumento i ricoverati nei reparti ordinari (3.982, +53).