(via Nazionale Italiana di Calcio fb)

BASILEA - Svizzera e Italia pareggiano 0-0 in un incontro del gruppo C delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 giocato a Basilea."E' un momento che la palla non entra. Dobbiamo essere più cattivi e precisi. E' un peccato non vincere una partita come questa". A dichiararlo ai microfoni di Rai Sport il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, al termine della gara con la Svizzera.