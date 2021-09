Il cantante R. Kelly condannato per abusi e sfruttamento sessuale

LOS ANGELES - La star di 'I believe l can fly' è stata riconosciuta colpevole di tutti i capi d'accusa. Per la giuria ha abusato fisicamentee e psicologicamente di decine di donne, anche minorenni, sfruttando la sua fama. Ora l'artista statunitense rischia l'ergastolo.