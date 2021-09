Cts: verso aumento capienza per teatri, cinema e stadi

ROMA - Sono giunte nella tarda serata di ieri, al termine di una riunione durata quasi tre ore, le attese aperture del Comitato tecnico scientifico per lo sport e lo spettacolo: la capienza negli stadi e nei luoghi all'aperto può passare dall'attuale 50% al 75%; nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall'attuale 25%. Per quanto riguarda cinema, teatri e sale concerti si passa al 100% all'aperto ed all'80% al chiuso.Non è prevista alcuna restrizione invewce per i musei. Tutti però dovranno essere muniti di Green pass. Il Comitato ha così risposto ai quesiti posti dal ministro della Cultura Dario Franceschini e dal sottosegretari con delega allo Sport, Valentina Vezzali.Sarà ora Palazzo Chigi a decidere in che modi e tempi tradurre le indicazioni degli esperti in un provvedimento di legge. Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi già mercoledì prossimo.