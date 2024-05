Denunciati due tunisini per ricettazione a Vittoria

VITTORIA - Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio promossi dal Questore della Provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, mirati a contrastare l'immigrazione illegale e i reati predatori, la Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria ha denunciato due cittadini magrebini per il reato di ricettazione in concorso.Durante un normale controllo, gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno fermato i due tunisini, rispettivamente di 26 e 30 anni, mentre viaggiavano su uno scooter. Successivamente è emerso che il veicolo era stato rubato; entrambi gli stranieri risultavano essere in condizione irregolare sul territorio nazionale.L'operazione rientra in una serie di iniziative atte a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno della criminalità, soprattutto nell'ambito dell'immigrazione illegale e della gestione di beni provenienti da attività illecite.La Polizia di Stato di Vittoria continua ad intensificare i controlli per garantire la legalità e la tranquillità della cittadinanza, con particolare attenzione alle zone urbane più sensibili e frequentate.