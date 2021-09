Concorsi pubblici: i bandi in scadenza a settembre

ROMA - Le posizioni aperte nella P.a. sono 11mila. Diverse le figure ricercate, dai funzionari amministrativi ai profili informatici. Nella maggior parte dei casi il bando scade il 30 settembre. Ecco tutti i dettagli.L’Agenzia delle Entrate ha bandito un concorso per 2320 funzionari amministrativi diretto ai laureati. Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre. Previste assunzioni a tempo indeterminato per impiegati in attività amministrativo-tributarie.Il 30 settembre scade anche il bando per il concorso che riguarda l’assunzione di 100 funzionari informatici laureati a tempo indeterminato. Il ministero della Giustizia sta invece cercando 8.171 addetti all’Ufficio per il processo. I termini per la domanda scadono il 23 settembre.Il bando di concorso aperto per 500 assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale, di cui 80 da assegnare al MEF e 420 alle amministrazioni centrali titolari, scade invece il 20 settembre.La Marina Militare ha previsto un concorso per il reclutamento di 212 volontari Vfp 4 nelle Forze speciali e componenti specialistiche, compreso il Corpo delle capitanerie di porto. La selezione è rivolta ai volontari in ferma prefissata di un anno della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. La domanda dovrà essere presentata entro il 12 settembre 2021.Si attende ancora il bando per il concorso relativo all’assunzione di 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza e 50 operatori alla custodia, vigilanza, accoglienza al ministero della Cultura. Le figure saranno impiegate in musei, archivi di Stato, gallerie d’arte, parchi archeologici, biblioteche, complessi monumentali.