Biden nel suo primo intervento all'Onu: "Inizia una nuova era di diplomazia e pace"

WASHINGTON - Nel suo primo intervento all'assemblea generale dell'Onu il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato un impegno di 10 miliardi di dollari contro la fame nel mondo e per investire nel sistema alimentare negli Usa e all'estero. "Scegliamo di costruire un futuro migliore, noi e voi, non possiamo permetterci di perdere altro tempo."Lavoriamo insieme per combattere la pandemia, il cambiamento climatico e difendere i diritti umani", ha quindi sostenuto Biden all'assemblea generale dell'Onu, cosa di cui si è detto "onorato"."La mia amministrazione" vuole aprire "una nuova era di diplomazia" dopo la fine della guerra in Afghanistan e "guiderà il mondo verso un futuro più pacifico", ha aggiunto. Un futuro, ha aggiunto, che dipende comunque dalla capacità di agire insieme."Continueremo a difenderci dal terrorismo e ad usare la forza se necessario ma come ultima risorsa, e lo dobbiamo fare con il consenso degli americani e in concertazione con i nostri alleati e i nostri partner", secondo il presidente Usa. "Gli Usa non cercano una nuova guerra fredda e sono pronti a lavorare con qualsiasi nazione che persegua decisioni pacifiche".