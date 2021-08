UDINE - La Juve di Allegri parte con un pareggio al cardiopalma. Alla Signora, infatti, non basta super Dybala: l'Udinese fa 2-2 grazie agli errori di Szczesny. L'argentino firma la prima rete bianconera della stagione, dopo 3'. Raddoppia Cuadrado, poi Pereyra riapre il match su rigore e Deulofeu agguanta il pari. Pali per Morata e Bentancur, Ronaldo in campo dal 15' s.t.: va in gol nel recupero ma il Var dice che è in fuorigioco. E il match finisce 2-2.