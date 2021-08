Sebastiani (Cnr): "In Europa una situazione instabile per il Covid-19"

"Sei Paesi europei hanno superato il massimo dell'incidenza, altri tre lo hanno probabilmente raggiunto, mentre in sette l'epidemia sta accelerando: la situazione dell'epidemia di Covid-19 in Europa è instabile e la vaccinazione in questa fase non è sufficiente a mantenere l'incidenza bassa, come si dovrebbe fare per minimizzare il rischio di nuove pericolose varianti" ha dichiarato il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)."Dopo Lussemburgo, Russia, Regno Unito, Olanda, Repubblica Ceca, Portogallo e Islanda, da pochi giorni sembra aver superato il massimo anche la Spagna", rileva il matematico. La Grecia è invece costante sul massimo, in attesa della discesa". Sul picco è anche l'Italia mentre la Francia sembra averlo raggiunto, ma per la conferma bisogna attendere i prossimi giorni. Sempre in Europa la crescita accelera in Albania, Bulgaria, Estonia, Serbia, Macedonia, Norvegia e Finlandia. Dopo un primo picco tre settimane fa, la Danimarca ha avuto una discesa della curva epidemica e poi un nuovo picco" ha dichiarato ancora Sebastiani.