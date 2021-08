Operatori sanitari sospesi perché non vaccinati: in tutta Italia respinti i ricorsi

ROMA - Da Nord a Sud, medici, infermieri e Oss sono stati sospesi per aver rifiutato il vaccino anti Covid-19. Finora, ogni ricorso è stato respinto dai Tar. Alcune udienze sono attese per la fine dell'anno, ma l'esito è piuttosto scontato.I ricorsi erano stati presentati da quattro operatori sanitari dell'Alto Adige sospesi dal servizio senza retribuzione perché si erano rifiutati di effettuare la vaccinazione anti Covid. A deciderlo il giudice del lavoro di Bolzano dopo aver analizzato la documentazione da loro fornita per giustificare tale scelta.