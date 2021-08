Green pass: prime multe a Milano e Treviso

ROMA - Ad una settimana dall'avvio dell'obbligatorietà del Green pass scattano le prime sanzioni, mentre le principali città italiane si preparano ad intensificare i controlli in vista del Ferragosto. Le prime multe sono arrivate a Treviso e Milano: nel primo caso perché trovati senza certificato verde in una sala scommesse e, nel secondo, perché un cliente di una palestra utilizzava il pass di un'altra persona.Intanto non accennano a placarsi anche le proteste, con gli appelli contro la "dittatura sanitaria" che rimbalzano da un social all'altro. Nei prossimi giorni il popolo del "no Green Pass" tornerà di nuovo in piazza, così come gli attivisti del movimento IoApro.