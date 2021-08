Green pass falsi venduti online: sequestrati canali Telegram

BARI - Individuati tra Roma, Bari e Milano gli amministratori di 32 gruppi dell'app di messaggistica istantanea che vendevano certificati Covid falsi.Nelle chat i malviventi dichiaravano di avere contatti con una dottoressa in grado di far risultare l'interessato come vaccinato."Gli utenti - si legge in una nota - venivano attratti con messaggi come «ciao, ti spiego brevemente come funziona: attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì il Green pass".