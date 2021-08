Emergenza incendi nel Sud Italia. I sindaci: "Sono dolosi"

La Regione chiede ora al governo lo stato di emergenza. "Il tema degli incendi è un'emergenza che deve trovare risposte immediate e vanno trovate con i ristori da dare a chi oggi ha perso tutto", ha assicurato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in visita in Sicilia alle comunità colpite dai roghi.

ROMA - Il caldo e il vento alimentano i roghi in tutto il Sud Italia. In Calabria si registrano altre due vittime. I sindaci dei Comuni più colpiti: "Gli incendi sono dolosi".In Sicilia le fiamme hanno raggiunto case e ville nell'Ennese: evacuate le famiglie.Si registrano anche tre vittime, due in Calabria e una in Sicilia. Un triste bilancio che si aggiunge ai due morti, zia e nipote, sempre in Calabria qualche giorno fa.