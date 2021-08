Caldo record nel fine settimana: le città da bollino rosso

ROMA - L'ondata di calore che si è abbattuta sul nostro Paese non ha ancora raggiunto il suo picco. Lo farà fra sabato e domenica il bollino rosso interesserà 17 città.Si tratta di Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, dove il bollettino del ministero, che prende in considerazione 27 centri urbani, evidenzia un rischio per la salute per tutta la popolazione (non solo per la parte più fragile, rischio quest'ultimo indicato dal bollino arancione). Ondate di calore, dalle 8 e per almeno 72 ore, in Campania: la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità.Preoccupano anche gli eventi estremi attesi nei giorni seguenti.