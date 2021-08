Attacco hacker alla Regione Lazio. Camisani Calzolari: "Il vero bug é l'uomo. In Italia c'é scarsa cultura digitale"

«La Regione Lazio non è stata vittima soltanto di un attacco informatico: il vero problema è legato alla scarsa cultura digitale nella pubblica amministrazione», dice Marco Camisani Calzolari, esperto digitale di Striscia la notizia, sull'attacco hacker che ha paralizzato la Regione Lazio, bloccando anche la campagna vaccinale. «Sarebbe utile che le istituzioni si facessero carico di diffondere maggiore cultura digitale, perché il bug più grande di ogni sistema informatico è quello tra la sedia e la scrivania: l'uomo».Già il 19 ottobre 2020 l’inviato di Striscia aveva messo in guardia i telespettatori del Tg satirico dal pericolo “Ransomware”, spiegando come si può prevenire e risolvere il problema quando i propri dispositivi vengono infettati da questo pericoloso virus informatico. Qui il video al servizio completo https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/ransomware-virus-digitali-che-possono-uccidere_69658.shtml