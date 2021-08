TOKYO - L'Atletica azzurra nella storia con due medaglie d'oro nel giro di pochi minuti. Marcell Jacobs è medaglia d'oro nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9''80, nuovo record europeo mentre Gianmarco Tamberi è oro ex aequo nel salto in alto con il qatariota Barshim.