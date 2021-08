Amichevoli: la Juventus batte 3-1 l'Atalanta

TORINO - Buona l'ultima amichevole dei bianconeri, l'Atalanta è sconfitta per 3-1 al termine di una partita piena di ritmo, specialmente nella prima frazione, e dai contenuti estremamente interessanti. Reti di Dybala, pari di Muriel su rigore, poi Bernardeschi e Morata sul finale. Buone le indicazioni fornite dagli undici titolari ad Allegri in vista di Udine, la squadra di Gasperini non demerita a livello di gioco ma non è concreta come al solito sotto porta.Max Allegri è soddisfatto del 3-1 inflitto ai bergamaschi nell'ultima amichevole prima del campionato. "La cosa che mi è piaciuta di più stasera, visto che stiamo iniziando il campionato, è lo spirito, il sacrificio che comunque per vincere dobbiamo mettere - sottolinea - Perché le qualità dei giocatori sono ottime, sono alte e su quello dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi".