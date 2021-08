A Napoli "Atmosfere da Sogno" per la magica notte di San Lorenzo

NAPOLI – In occasione della magica notte di San Lorenzo si terrà il 10 agosto prossimo a Napoli, alle ore 19.30 in uno dei luoghi più noti e belli del mondo, Castel dell’Ovo, Isolotto di Megaride, sulla stupenda Terrazza dei Cannoni, "Atmosfere da Sogno", un concerto spettacolo con interazione e dialogo tra lirica, teatro ed arte circense. In un’atmosfera sognante verranno interpretate le più belle romanze da salotto dell’800, d’opera, operetta e classici napoletani, introdotte da pagine teatrali con la cornice di numeri acrobatici circensi de Il Circo Immaginato. – In occasione della magica notte di San Lorenzo si terrà il 10 agosto prossimo a Napoli, alle ore 19.30 in uno dei luoghi più noti e belli del mondo, Castel dell’Ovo, Isolotto di Megaride, sulla stupenda Terrazza dei Cannoni, "Atmosfere da Sogno", un concerto spettacolo con interazione e dialogo tra lirica, teatro ed arte circense. In un’atmosfera sognante verranno interpretate le più belle romanze da salotto dell’800, d’opera, operetta e classici napoletani, introdotte da pagine teatrali con la cornice di numeri acrobatici circensi de Il Circo Immaginato.





L’evento si terrà per la Rassegna Estate a Napoli 2021, organizzata e voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, e sarà organizzato dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, con i suoi artisti, rappresentanti e i direttori artistici, come il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, e gli artisti del Teatro San Carlo, in collaborazione con "Il Circo Immaginato" del Dott.Marco Lombardi.

Il cast musicale sarà composto dal soprano Olga De Maio, i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, la voce narrante dell’attore di "Un Posto al Sole" Giovanni Caso, sulle arpe di Gianluca Roviniello e Marco Lombardi, e la pianista Nataliya Apolenskaja.

Infine ci sarà il circo Gran classe di Nicole Martini, vincitrice del primo premio, nella sezione circo di un’altra manifestazione a firma De Maio Lupoli, il Festival delle Arti.

Nicole Martini circense pura proviene dal circo di famiglia, Madagascar, gran bella realtà italiana, e dal Circo Immaginato, un’altra bella realtà targata Napoli: difatti è nato da un’idea del medico napoletano Marco Lombardi e rinforzerà la parte circense, sia nella scenografia che nella sceneggiatura. Anche perché il circo è poesia ed è questo che si vuole arrivi al meglio agli spettatori.

https://fb.me/e/184t2dh5J. I biglietti dell’evento sono disponibili online all’indirizzo https://bit.ly/AtmosfereDaSogno

Per Informazioni sono disponibili il numero 3394545044 e il numero Whatsapp 3515332617.





Estate a Napoli

Castel dell’Ovo 10 AGOSTO 2021 h.19.30

Terrazza dei Cannoni