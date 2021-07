Variante Delta, le Regioni tornano a blindarsi

ROMA - Per arginare l'aumento dei contagi, diversi governatori stanno tornando a imporre il tampone per i turisti in ingresso e i residenti che rientrano dalle vacanze. Singoli comuni stanno sperimentando altri tipi di restrizione.E' il 26 luglio la deadline entro la quale alcune zone dell’Italia torneranno a tingersi di giallo con la reintroduzione di alcune restrizioni. Si guarda con attenzione l’incidenza dei casi di ogni regione: sopra i 50 contagi ogni 100mila abitanti in una settimana si esce dalla zona biancaAl momento le regioni che rischiano di passare alla zona gialla sono la Sardegna, con un’incidenza di 33,2; la Sicilia, 31,8; il Veneto, 26,7; il Lazio, 24; la Campania, 21,7.Attualmente però non c’è ancora nulla di certo perché alcune regioni hanno visto l’incidenza diminuire da una settimana all’altra e perché i parametri potrebbero cambiare.“In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”, ha dichiarato il ministro Speranza.