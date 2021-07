Reportage Mykonos: tra paesaggi mozzafiato & variante Delta

L’ isola di Mykonos, famosa per le feste che si tengono durante l'estate e le sue spiagge, quest’anno ha subito il contraccolpo della variante delta.Nel video reportage che ho realizzato troverete informazioni, immagini stupende e alcuni club di Mykonos che ho visitato.Lo stop alla musica, alle feste e i locali chiusi entro le 1:00 ha creato una realtà distorta per la regina delle isole delle Cicladi.Tantissimi turisti da tutto il mondo hanno affollato l’isola già dai primi giorni di Luglio (sembrava la settimana di ferragosto), causando traffico, folla e prenotazioni sold out nelle spiagge.La variante delta, però, non ha scalfito minimamente le bellezze di quest’ isola; come i suoi tramonti, la downtown, le sue spiagge e i suoi paesaggi unici.Sicuramente consiglierei di vivere quest’ isola dell’Egeo in mesi meno affollati e soprattutto senza disagi da covid e affini, che limitano notevolmente la permanenza del viaggio.Le complicazioni per i viaggiatori non sono poche in questa pandemia, dal Green pass al plf, dal tampone ai voli cancellati, dai focolai alle restrizioni, in breve uno stress.Da buon ottimista però vi confesso che “Anche se è tutto più difficile, complicato e limitativo… vale sempre la pena viaggiare”. (E.G.)