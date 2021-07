Inondazioni, sale ancora il bilancio delle vittime: proseguono le ricerche

BERLINO - Continua ad aumentare il numero delle vittime causate dall'alluvione, che sale a 153, che ha colpito l'Ovest del Paese. Ancora centinaia i dispersi. In Belgio le vittime sono salite a 20, e oltre 41mila persone si trovano senza corrente elettrica. Il messaggio del presidente della Repubblica: "L'Italia si stringe intorno al popolo tedesco"."Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico". Lo ha detto il ministro dell'Interno, parlando allo Spiegel. "Un'alluvione con così tante vittime e dispersi io non l'ho mai vissuto prima". Il ministro ha promesso aiuti per le aree colpito, e sollecitato maggiore impulso alle politiche ambientali."I nostri pensieri sono con le famiglie delle vittime delle devastanti alluvioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi e con coloro che hanno perso la casa. L'Ue è pronta ad aiutare". Così la Commissione europea in un tweet, precisando che "i paesi interessati possono rivolgersi al meccanismo di protezione civile dell'Unione europea".