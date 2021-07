I contagi salgono tra i vaccinati? Non è un motivo di preoccupazione

ROMA - Contagiarsi è dieci volte più probabile tra i non vaccinati, secondo l'Iss. E nonostante i casi tra i vaccinati siano in aumento, perchè cresce il numero di immunizzati, in percentuale sono meno di chi non ha ricevuto il vaccino.Negli ultimi 30 giorni, il 33% delle diagnosi di coronavirus in Italia, il 46% delle ospedalizzazioni, il 71% dei ricoveri in terapia intensiva e il 69% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, spiega l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo report esteso settimanale.Nel bollettino di ieri intanto si sono registrati 3.117 nuovi casi e 22 morti. Il commissario Figliuolo: "Entro luglio 60% di over 12 immunizzati. Obiettivo 80% vaccinati a fine settembre. Per ritorno in presenza a scuola genitori vaccinino i figli". Il ministro Speranza ribadisce: "I vaccini sono l'unica arma di libertà".Continua la campagna di vaccinazione: 65.315.438 dosi finora somministrate, 30.119.047 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 55,77% degli over 12. Boom di prenotazioni, trainano i giovani.