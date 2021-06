Palma d'Oro per Jodie Foster

- L'attrice Jodie Foster riceverà il prossimo 6 luglio la Palma d'oro alla carriera nel prossimo Festival di Cannes. Con questo riconoscimento, la Foster eguaglia personaggi del calibro come Alain Delon, Jane Fonda, Bernardo Bertolucci. Per la star hollywoodiana sarà il secondo riconoscimento francese. Il primo le fu consegnato per il film del 1976 di Martin Scorsese, Taxi Driver.