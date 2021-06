Coronavirus, GIMBE: numeri in calo ma crollano anche i tamponi

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE conferma, nella settimana 26 maggio – 1 giugno, la riduzione di nuovi casi (-27%) e decessi (-28%). Grazie alle coperture vaccinali degli over 60 crollano in due mesi ricoveri (-79%) e terapie intensive (-74%). Lo rende notoSul fronte vaccini - prosegue la fondazione indipendente - il 2° trimestre chiuderà sotto di almeno 15 milioni di dosi e 3,3 milioni di over 60 sono ancora senza copertura. Proposte GIMBE per garantire irreversibilità delle riaperture: incentivare le Regioni a riprendere il tracciamento, potenziare il sequenziamento per monitorare varianti, gestire tempestivamente eventuali focolai, attuare nuove strategie per anziani non ancora vaccinati.