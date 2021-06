ROMA - Sono 73 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 59 ). I positivi sono stati 2.557, in aumento rispetto ai 1.968 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.227.719, i morti 126.415.Sono 220.939 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 97.633. Il tasso di positività è dell'1,1, in calo rispetto al 2% di ieri (-0,9).