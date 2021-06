Carola: fuori il primo singolo “Dojo”

“Dojo”, il primo singolo ufficiale di Carola che trae ispirazione dall’arte orientale e già presente su tutte le piattaforme digitali. “Dojo”, termine giapponese attribuito al luogo dove si svolgono gli allenamenti delle arti marziali, rappresenta il simbolo della profondità che si instaura tra il praticante e l’arte, in questo caso con l’amore.

“La copertina raffigura un bonsai perché amo il parallelismo tra natura e amore: la cura non si può insegnare con formule matematiche: bisogna usare una buona dose di pazienza, rispetto e cura, esattamente la mia idea di rapporto, che sia amicizia o amore. Se vuoi entrare nel mio Dojo dovrai lottare” – racconta Carola. Questo brano afferma chiaramente: “il mio cuore è come un dojo se non sei pronto torna dopo anzi, se non hai più voglia di lottare fai che non tornare proprio.”.

Il brano, scritto da Raige e Emanuele Lovito e prodotto da Renzo Stone (già produttore di artisti come Ghali, Mike Lennon e altri), anticipa l’arrivo di un progetto discografico ben articolato, che vedrà Carola collaborare con importanti autori e produttori della scena musicale italiana. Le radici del suo sound affondano nella musica urban, con contaminazioni hip hop e soul, il bonsai cresce poi rigoglioso in ritmi latini, che sanno di verde lussureggiante, di sole e di mare. Carola è un mix esplosivo di nuove tendenze con assoluto rispetto, nei testi, dell’emozione tipica delle canzoni italiane. Il resto è tutto da scrivere!