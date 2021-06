(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2021 - Le Frecce Tricolori colorano in cielo di Roma di verde bianco e rosso per la Festa della Repubblica. All’Altare della Patria ad assistere alla cerimonia, alla presenza del Presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, tante le persone che sono scese in piazza per vedere il tradizionale passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale.