L'Esercito italiano compie 160 anni

- Sono trascorsi 160 anni da quel 4 maggio 1861 quando nella Torino capitale del Neo Regno d'Italia viene fondato l'Esercito italiano. Per celebrare l'anniversario della forza armata terrestre si è svolta in Roma, nella mattinata di martedì 4 maggio 2021, presso il Palazzo dell'Esercito, la cerimonia commemorativa a cui hanno presenziato il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ed il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.Quest'ultimo, unitamente agli interventi che lo hanno preceduto, ha rimarcato l'impegno che l'Esercito italiano sta profondendo nell'intero territorio nazionale nel fronteggiare l'emergenza legata alla Pandemia. Una presenza che - come precisato da Guerini - non ha risparmiato gli sforzi della Forza Armata italiana nelle missioni internazionali di pace ed in supporto alla Nato.