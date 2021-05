L. HUSHI - L’amicizia, secondo me, è un rapporto tra due persone che vanno d’accordo, e che insieme stanno bene, che appena si incontrano non sono mai tristi, perché ogni giorno l’amico vero, se sei triste ti fa ridere, e nei momenti più difficili c’è sempre per te. - L’amicizia, secondo me, è un rapporto tra due persone che vanno d’accordo, e che insieme stanno bene, che appena si incontrano non sono mai tristi, perché ogni giorno l’amico vero, se sei triste ti fa ridere, e nei momenti più difficili c’è sempre per te.





Principalmente è un legame profondo che nasce dalla simpatia e, in questo modo, lega le persone. Perché bisogna andare d’accordo ed essere simpatici a quella persona, per essere amici.

Ma, per durare in un rapporto, prima cosa che ci deve essere è la fiducia reciproca. Nella mia infanzia non ho avuto amicizie molto profonde o importanti per cui ci tenessi tanto: secondo me, le amicizie più importanti che non si dimenticano mai sono proprio nella fase adolescenziale. Perché, in questa fase, ci sono momenti importanti, e di difficoltà, ma anche di divertimento.

Ma l’amicizia può anche finire o perché quella persona è andata via dalla tua città, o perché ci sono stati litigi, e conflitti, ma secondo me in un’amicizia, ma anche nelle relazioni di coppia, ci sono litigi e conflitti ma se vuoi davvero quella persona, poi farete pace prima o poi. Ad eccezione del tradimento, che è una cosa che io non sopporto, e che rompere un’amicizia velocemente, anche se l’amicizia stava durando tanto tempo.

Senza un’amico non si può vivere, secondo me, ogni giorno ti rallegra la giornata e ti fa ridere sempre. O anche se sei giù di morale e lui/lei ti scrive un messaggio, ti cambia l’umore e la giornata anche un solo "ciao" "come stai" perché sai che hai qualcuno su cui contare e che ci sarà sempre per te e che gli importa cosa fai o come stai davvero.

In un’amicizia ci può essere la gelosia, che secondo me, in alcuni casi, può essere una cosa negativa e in alcuni positiva.

Ci sono persone che si arrabbiano perché la prendono come una cosa negativa e che non li piace per niente ma la gelosia c’è sempre sia in una relazione che in un’amicizia. Io sono una persona molto gelosa e porta anche a momenti di depressione, o tristezza ed è una cosa che non si può cambiare: se sei gelosa di una persona, lo sarai sempre.

Ma, con il Covid-19, le amicizie sono cambiate, alcune a distanza diventano più forti, e alcune più deboli, non incontrandosi.

Per mantenere le amicizie, per quanto le quarantene possano limitare i rapporti, tramite i social, si può avere dei rapporti

Per esempio io guardo film insieme alle mie amiche o faccio anche le videochiamate. Ma questa quarantena mi ha fatto anche avere la voglia di stare più insieme agli altri. Ma i rapporti che si creano a scuola non si possono rimpiazzare: infatti, ho tanti bei ricordi quando ci vado. Perché la scuola mi da la possibilità di creare dei legami.

Ma in questo periodo è molto triste, a causa delle restrizioni, ma noi adolescenti riusciamo sempre a trovare delle soluzioni.

Però, con il Covid, stando a casa, alcuni non hanno più la voglia di uscire, e preferiscono guardare le serie tv, anziché uscire dove prima trovavano ogni scusa per uscire.