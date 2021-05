Covid, GIMBE: in picchiata la curva dei nuovi casi, ma oltre 4,5 mln di over 60 ancora senza vaccino

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE conferma, nella settimana 12-18 maggio, la riduzione di nuovi casi (-30,9%) e decessi (-21,3%) oltre ad un’ulteriore allentamento della pressione sugli ospedali. Gli effetti della campagna vaccinale, che subentrano gradualmente a quelli delle restrizioni, stanno dunque assorbendo l’impatto delle riaperture graduali sulla curva epidemiologica. Lo rende noto la fondazione indipendente.Tuttavia - prosegue la nota - ancora oltre 4,5 milioni di over 60 non hanno ricevuto ancora neppure una dose di vaccino: visto che nel 2° trimestre mancheranno circa 13 milioni di dosi e tenendo conto dei richiami, rimane prioritaria la copertura delle persone a rischio di ospedalizzazione per minimizzare l’impatto della circolazione del virus, visto che il testing & tracing, abbandonato da tempo, è anche scoraggiato dal nuovo sistema per assegnare i colori alle Regioni.