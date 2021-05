Covid, bar, ristoranti e sport: le novità

ROMA — Sono pronte a cambiare anche le regole per i bar: dal 1° giugno consentite le consumazioni anche all’interno, sempre ai tavoli. Dal 1° giugno si potrà anche tornare in palestra, da sabato riaprono le piscine all’aperto, per quelle al chiuso non è ancora stata fissata una data. Se il Cts approverà il protocollo — sanificazione docce dopo ogni atleta, ingressi limitati negli spogliatoi - potrebbero riaprire il primo giugno. Per i centri commerciali la data della riapertura nei fine settimana potrebbe essere quella del 22 maggio.