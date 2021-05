Covid: 4.717 positivi, 125 morti. Draghi: “Bisogna vaccinare il mondo”

ROMA - Sono 4.717 i nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore, emersi dai 286.603 tamponi effettuati. I guariti sono 12.633, i morti 125. Calano le terapie intensive (-39) e i ricoveri (-437), così come il tasso di positività che si assesta all'1,6% (-0,3%). Le dosi di vaccino somministrate in totale in tutta la penisola sono 29.969.854.Il premier Draghi al Global Health Summit a Roma ha detto che bisogna vaccinare il mondo e farlo rapidamente. Quanto alla proposta di sospendere i brevetti, l’Italia è “aperta a questa idea, in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche”. Ha poi aggiunto: “La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi fra queste non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze e il cambiamento climatico”.