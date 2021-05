Corbetta: il sindaco Ballarini riceve una medaglia dal Brasile per l'impegno contro il Covid-19

"Carissime, carissimi, oggi il buongiorno per me inizia forte! Con piacere vi comunico che questa mattina ho ricevuto dalla CNO - Consultoria Nacional de Outrogas, in accordo con il

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, la prestigiosa onorificenza internazionale di 'pacificadores'" si legge in un messaggio sui social "Si tratta di encomio al merito che dal Brasile hanno deciso di conferirmi per l'impegno che Corbetta ha dimostrato nella lotta contro il Coronavirus. Una medaglia che non mi sarei mai aspettato di ricevere e di cui sono grato alle Autorità brasiliane".

- Nella città di Corbetta, in provincia di Milano, arriva un bellissimo riconoscimento direttamente dal Brasile per il sindaco Marco Ballarin: si tratta di una medaglia per l'impegno contro il Covid-19.