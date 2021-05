Calano contagi e ricoveri: il punto sull'epidemia in ltalia

BARI - I numeri dell'ultima settimana delineano un quadro in miglioramento: la curva epidemica registra un calo in tutte le Regioni. Ci sono territori, però, dove l'incidenza del virus rimane alta: a livello nazionale è scesa a 127 (la settimana scorsa era a 146). L'occupazione delle terapie intensive è passata dal 28% al 25% e quella dei reparti non critici dal 29% al 26% (dati di, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).Peril colore giallo è stato confermato ancora per una settimana, ma vista la crescita dell'Rt si dovranno monitorare con attenzione gli altri parametri.Anche inla situazione rimane sotto controllo. "L'ordinanza del ministro Speranza che inserisce la Puglia nella zona gialla da lunedì 10 maggio non è un invito al "liberi tutti"", dichiara l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. "Dovremo - dice - continuare a mantenere tutte le cautele, evitando gli assembramenti che in ogni caso restano vietati, igienizzando le mani, usando le mascherine e mantenendo la distanza in ogni luogo, aperto o chiuso che sia. La circolazione del virus resta alta e la pressione sulle strutture sanitarie è ancora pesante. Non dobbiamo sprecare l'opportunità di tornare al più presto alla normalità, grazie anche alla campagna vaccinale e all'avvicinarsi della stagione estiva. Diversamente ci sarebbe un brusco risveglio, con l'inevitabile ritorno alle restrizioni".