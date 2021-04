Vaccini: riunione Ministero -Aifa su Johnson & Johnson

ROMA — Si è tenuta oggi pomeriggio alle 16 una riunione al ministero della Salute con l'Aifa per fare il punto sul vaccino Johnson & Johnson dopo la notizia della sospensione precauzionale negli Stati Uniti per alcuni, rarissimi effetti collaterali gravi. Alla riunione, a quanto si apprende, parteciperanno il ministro Speranza e i vertici dell'Agenzia del Farmaco. Il vaccino J&J è stato approvato dall'Aifa per l'Italia il 12 marzo, per tutti sopra i 18 anni, e proprio oggi sono attese le prime 184 mila dosi nel nostro Paese.