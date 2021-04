Ricetta: i busolai

A. PENNELLA - Oggi vi porto con me in cucina a preparare i Busolai, biscotti della tradizione dell’isola di Burano che venivano preparati dalle mogli per i mariti pescatori durante le uscite. Per preparare questi ottimi biscotti ci serviranno: 500 g di farina, 500 g di zucchero, 10 uova, 1 fiale di essenza di anice, 50 g di burro, sale qb. - Oggi vi porto con me in cucina a preparare i Busolai, biscotti della tradizione dell’isola di Burano che venivano preparati dalle mogli per i mariti pescatori durante le uscite. Per preparare questi ottimi biscotti ci serviranno: 500 g di farina, 500 g di zucchero, 10 uova, 1 fiale di essenza di anice, 50 g di burro, sale qb.





Bene ora iniziamo la preparazione: in una scodella impastiamo la farina con lo zucchero, il burro ammorbidito a temperatura ambiente e tagliato a pezzi, i tuorli delle uova e un solo albume montato a neve e per finire un pizzico di sale con l’aggiunta dell’essenza di anice. Dopo aver inserito tutti gli ingredienti nella scodella, lavorare per 15 minuti a mano e ricavare poi dall’impasto dei filoncini lunghi circa dieci centimetri e spessi un centimetro. Modellate poi a vostro piacimento, consiglio la classica forma ad S o a ciambella. Disporre poi su una teglia imburrata e infornare per 15 minuti a 160 C. Infine, lasciare riposare i biscotti che vanno serviti freddi e poi godeteveli!