La Grecia scommette sul turismo per la prossima estate

ATENE - Il Paese ellenico deve una buona fetta del suo Pil al settore turistico. Per questo, Atene sta lavorando con largo anticipo alla stagione estiva con una strategia decisamente 'accogliente'.La quarantena, praticamente, verrà abolita e serviranno altre attestazioni per garantire di non essere positivi al Covid.