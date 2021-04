Italia: oltre 16 milioni di vaccinati

Le dosi sono state somministrate a 5.578.828 over80, 2.114.645 soggetti fragili e caregiver, 3.163.167 operatori sanitari e sociosanitari, 870.067 unità del personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 634.903 ospiti di strutture residenziali, 2.167.421 della fascia 70-79 anni, 527.268 della fascia 60-69 anni, 1.145.200 unità di personale scolastico, 309.984 del comparto Difesa e sicurezza; la voce “altro” comprende 318.331 persone.

ROMA — Sono 16.829.814 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’84,7% del totale di quelle consegnate, pari a 19.880.040: nel dettaglio 13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.727.200 Moderna, 4.550.800 Vaxzevria (AstraZeneca) e 179.800 Janssen (J&J). Le somministrazioni hanno riguardato 9.710.686 donne e 7.119.128 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 4.963.281. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 17:10 di oggi.