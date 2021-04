Erdogan: "Draghi maleducato, danneggiate le relazioni"

ANKARA - "Prima di dire una cosa del genere a Tayyip Erdogan devi conoscere la tua storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Sei una persona che è stata nominata, non eletta". A sostenerlo il presidente turco, rispondendo alle parole del premier italiano, in un discorso ad un gruppo di giovani nella biblioteca del suo palazzo presidenziale di Ankara e parlando anche di "totale impertinenza" rispetto alle affermazioni del premier. "Draghi ha purtroppo danneggiato" lo sviluppo delle "relazioni Turchia-Italia", ha aggiunto Erdogan.