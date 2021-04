ROMA — Da lunedì tornano a scuola milioni e 850 mila studenti sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, sono 291 mila in più di questa settimana, tutti della Campania che è uscita dalla zona rossa. Restano in zona rossa Puglia, Sardegna e Val d’Aosta con 390 mila alunni in Dad.